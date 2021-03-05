«Даже пророссийские не были готовы убивать». Как Россия подавила украинскую весну в Донецке

7 лет назад Донецк показал, что будет бороться против российской оккупации. 4 марта 2014-го года после захвата здания ДонОГА во главе с Павлом Губаревым две тысячи дончан вышли в центр города, скандируя «Мы – Украина!». Митинги за Украину этой весной в Донецке собирали все больше людей, и закончились только после начала военной агрессии России на Донбассе. Чего ими удалось добиться?

«Наши акции явно не входили в планы России», – вспоминает журналист Денис Казанский. Активные дончане создали встречу в соцсетях через несколько часов после захвата Донецкой областной государственной администрации.

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко отмечает, если бы люди не боялись насилия, на улицы города вышло бы еще больше проукраинских дончан.



«Люди, которые выходили на проукраинские митинги, не чувствовали защиты ни со стороны Украины, ни со стороны местных органов власти и силовиков. Люди, которые работали в Украине, платили налоги на содержание всех этих органов, которые должны были обеспечить безопасность граждан Украины, остались без защиты. Кроме того, подогревалась ненависть. В Донецке нагнетали: едут «бандеровцы», русский язык будут запрещать и т.п.», – говорит Жовниренко.

Первых нападавших на донецкий Евромайдан привозили из Горловки еще в январе, говорит Денис Казанский. И страх – сдерживал. Если бы условия были равными, митинги были бы еще более многочисленны.

«Но против украинских митингов применялся террор, потому что он закончился убийствами и тяжелыми травмами для украинских активистов», – констатитует журналист.

Избиение украинского митинга 13 марта 2014 года, когда погиб человек (учтите, что на видео ненормативная лексика)



Казанский говорит, что в тот момент никто не мог увидеть в пророссийских митингах угрозу войны.

«Я тоже не верил, что будет что-то серьезное. Потому что первый пророссийский митинг был очень большой, а потом все пошло на спад. Если бы не вмешательство России, это все бы просто заглохло. Никто, даже пророссийские дончане не были готовы воевать и убивать. Поэтому не воспринималась ситуация всерьез до конца. Конечно, если бы люди знали, что вопрос стоит так – если вы не выйдете сейчас на митинг, то потом Донецк просто утонет в крови – то выходило бы больше людей», – отмечает Денис Казанский.

«Найдите интервью Гиркина в мае 2014 года. Он говорил, что не может набрать полк из местных «шахтеров» и призывал женщин вступать в так называемую «самооборону». Донецкая и Луганская области на уровне обычных граждан не были пророссийскими. И ту жестокость, которую проявляли «титушки», отмашка, которая была дана им, все это преследовало только одну цель – максимально запугать людей. Они видели, что на их стороне местных меньше, но было молчаливое большинство за Украину. Нужно было его запугать, чтоб не выходили вообще», – говорит Павел Жовниренко.

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