На Донбасі працює лише два КПВВ, інші блокують бойовики – прикордонники

Наразі на Донбасі працює лише два контрольні пункти в’їзду/виїзду. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Окупанти продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Про причини російсько-окупаційна влада не повідомляє», – мовиться у повідомленні прикордонників.

Зазначається, що людей пропускають тільки на двох пунктах – «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.