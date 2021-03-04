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04 березня 2021, Київ 20:46
Новини | Політика

МЗС: риторика про наближення до «небезпечної лінії» лягає в логіку війни, від якої не може відмовитися Кремль

МЗС України: Росія має нарешті припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов’язання

Риторика про наближення до «небезпечної лінії» лягає в логіку війни, від якої досі не може відмовитися Кремль, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

«Росія має нарешті припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов’язання. Риторика про наближення до «небезпечної лінії» лягає в логіку війни, від якої досі не можуть відмовитися в Кремлі. Не Німеччину і Францію потрібно закликати використати свій вплив, а дати вказівку контрольованим Москвою збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню», – зазначив Ніколенко.

Він додав, що Росія має розблокувати діяльність Тристоронньої контактної групи та «фіналізувати довгоочікувані рішення» для поліпшення життя мешканців по обидві лінії розмежування.

Українська авіація проти Росії на Донбасі
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Українська авіація проти Росії на Донбасі

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«Це і запуск КПВВ, і гуманітарне розмінування, і визначення нових ділянок для розведення сил і засобів, і просування в звільненні утримуваних осіб. Україна максимально налаштована на досягнення прогресу по цих питаннях, проте ми не бачимо готовності Росії до конструктиву», – зазначив Ніколенко.

4 березня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що партнери Росії в «нормандській четвірці» повинні «використати свій вплив, щоб повноцінна громадянська війна в Україні не відновилася». Він заявив про «небезпечну межу», до якої близька ситуація на Донбасі.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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