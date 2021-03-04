На Донбасі зазнав кульового поранення український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 3 березня зазнав кульового поранення український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили чотири обстріли українських позицій упродовж минулої доби.

Як ідеться в ранковому зведенні, ще два порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків зафіксовані вже після півночі 4 березня.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили у веденні снайперського вогню, внаслідок чого поблизу Ясинуватої загинув член незаконних збройних формувань.

В угрупованні «ДНР» повідомили про один обстріл 3 березня – неподалік села Калинівка.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.