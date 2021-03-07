Радіо Свобода Weekly: Санкції проти Коломойського, війна снайперів на Донбасі та сексуальні домагання у війську

Санкції проти Коломойського: деолігархізація України по-американськи

Санкції, які Сполучені Штати ввели проти олігарха Ігоря Коломойського і членів його родини, можуть стати найпотужнішим політичним сигналом на адресу української влади за останні роки, якщо не десятиліття – з того часу, як у США розпочали кримінальне розслідування проти іншого вихідця з Дніпра, колишнього прем'єр-міністра України і одного з найвпливовіших політиків країни Павла Лазаренка.

Той факт, що після повідомлення про санкції Офіс президента України наголосив, що необхідно подолати систему, в якій домінують олігархи, але не назвав прізвище Коломойського, є показовим, наголошує політичний оглядач Віталій Портников. Про вибір, який доведеться робити українському президенту під час деолігархізації України – читайте за лінком.

Війна снайперів України і Росії: зброя і тактика в боях на Донбасі

Снайперська війна на Донбасі триває, незважаючи на офіційно впроваджений режим «повного та всеосяжного припинення вогню». Згідно з даними, які Донбас Реалії отримали від Міністерства оборони України, минулого року снайпери бойовиків вбили 11 українських військових, 8 були поранені. У січні цього року – троє загиблих від вогню снайперів. У лютому, згідно з офіційними повідомленнями, ще двоє бійців зазнали смертельних поранень таким чином.

Як побудовані снайперські підрозділи в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР»? Скільки снайперів силових структур Росії постійно перебувають на території України? Як снайпери ЗСУ протистоять бойовикам і силовикам Росії? Яку зброю використовують російські і українські снайпери? Читайте.

Переведення у бригаду «через постіль». Чому мовчать про сексуальні домагання у війську?

Сексуальні домагання в армії – тема, про яку неохоче говорять як кривдники-військовослужбовці, так і їхні жертви. Із тих жінок, що проходять службу в ЗСУ, і стали об’єктами домагань, лише одиниці наважуються розповісти про це публічно. Решта воліє мовчати. Чому не розголошуються випадки харасменту у збройних силах, чи можна покарати винуватців і як запобігти цьому явищу? Це з’ясовувало Радіо Свобода.

Путіну не потрібен Донбас: інтерв’ю Станіслава Асєєва

Письменник і журналіст Станіслав Асєєв, мабуть, найвідоміший в’язень бойовиків. Методи жахливих катувань у в’язниці «Ізоляція», в яку російські гібридні сили перетворили колишній артцентр, він описав у книзі «Світлий шлях». А есеї про життя окупованого Донецька , за які, власне журналіст і був арештований, склали книгу «В ізоляції». Зараз ця книга серед претендентів на здобуття Шевченківської премії.

Чи потрібен Росії Донбас? Яке майбутнє чекає на Донбас після Путіна? Чому Кремль заводить у глухий кут Мінські домовленості і чим шантажують Україну? Про все це, а ще про дивний перший автограф та про посттравматичний синдром у «Суботньому інтерв’ю» Станіслава Асєєва.

П'ять років за проукраїнську позицію: вирок Приходьку та життя його сім'ї в окупованому Криму

У селищі Оріхове Сакського району Криму є один будинок. На вигляд він схожий на інші, але коли заходиш у подвір'я, складається враження, що його не торкнулися кримські події весни 2014 року. Українські прапори, портрет Степана Бандери на стіні, жовто-блакитні стрічки та фрагменти вишиванок. У телевізорі ‒ лише українські канали. Господар будинку, кримчанин Олег Приходько розповідав, що українські прапори на стінах ‒ це символ його національної ідентичності. Він не хотів їхати з півострова, навіть коли отримав другий адміністративний штраф.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року, висунули звинувачення в підготовці «терористичного акту» й відвезли до відділку ФСБ, прямо в домашньому одязі й капцях, а пізніше ‒ у слідчий ізолятор, обравши запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. І от 3 березня 2021 року окупаційний російський суд оголосив свій незаконний вирок.

«Патріарх любить спокій і анонімність». Як поруч із «палацом Путіна» знайшлася «дача Кирила»

Журналісти видання Readovka виявили на узбережжі Чорного моря поруч із Геленджиком резиденцію, володіння якої приписують патріарху РПЦ Кирилу. За даними журналістів, резиденція належить Московській патріархії, а особистою дачею патріарха вона стала за 22 мільярди рублів. Офіційно її називають «духовним центром», але на ділі туди приїжджає тільки патріарх. Одна з авторів розслідування – журналістка Анастасія Мілюкова розповіла телеканалу «Настоящее время», що відомо про цей об'єкт і як реагують на такий духовний центр місцеві жителі.

Вакцинація: як отримати щеплення від COVID-19 в Україні?

Президент Володимир Зеленський та міністр охорони здоров’я Максим Степанов публічно щепилися індійською вакциною.

Наразі це єдина вакцина, яка є в Україні, і нею пропонують зробити щеплення спочатку представникам груп ризику. Потім вже вакцинуватися безплатно зможуть всі охочі – для цього вже запровадили чергу очікування, в яку може записатися будь-хто кількома способами. Радіо Свобода розповідає про механізм.

Звірити годинники: Україна хоче відмовитися від літнього часу – разом з ЄС

Законопроєкт про припинення щорічного переходу на літній та на зимовий час пройшов перше читання в Верховній Раді України. І економісти, і лікарі визнають, що від переведення годинників більше шкоди, ніж користі, й підтримують відмову від цієї практики. Втім, частина фахівців закликає обирати часовий режим для України виважено, а також синхронізувати «часову реформу» з ЄС, щоб уникнути логістичного колапсу.

147 епізодів розбещення і зґвалтування неповнолітніх дівчат. Справа 47-річного львів’янина – у суді

У Галицькому суді Львова розпочалося підготовче засідання у справі 47-річного львів’янина Романа М., колишнього керівника незареєстрованого молодіжно-християнського товариства «Діти Христа», якого підозрюють у розбещуванні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Проти підозрюваного відкриті 11 кримінальних проваджень за фактом статевих злочинів. Судове засідання перенесли на 15 березня, обвинуваченого залишили під вартою у СІЗО. Детальніше про справу – у матеріалі Галини Терещук.

Діти і сексуальне насильство в інтернеті. Що таке «секстинг» і «грумінг»?

Україна перебуває у трійці лідерів-постачальників дитячої порнографії у світі, підрахували експерти. За статистикою, в Україні 560 осіб щодня розповсюджують у віртуальному просторі сцени насильницького змісту з неповнолітніми. Як запобігти поширенню таких матеріалів, і що робить для цього Україна та інші держави? Читайте у матеріалі.

160-річчя скасування кріпацтва: вузол поміщик-кріпак влада не розв’язала, а розрубала

160 років тому, 3 березня (19 лютого за старим стилем) 1861 року російський імператор Олександр ІІ підписав указ про скасування кріпацтва та низку законів, які регламентували цей процес. Це була дуже важлива подія для Російської імперії загалом і для тієї частини України, яка перебувала в її складі. Адже на той момент близько 38 % населення цієї держави перебували у кріпосній залежності від поміщиків. На українських землях найбільше кріпаків було в Подільській губернії – близько 60% населення, найменше в Таврійській – близько 6%.

Більше про кріпацтво та його скасування – в «Історичній Свободі».

Князі часів України-Русі були бородаті чи вусаті?

Як виглядали наші давні князі часів України-Русі? На жаль, ілюстрацій чи інших зображень задовільної якості з тих часів майже не збереглося. Тому художники, найчастіше зображають Володимира Великого, Ярослава Мудрого чи короля Данила так, як вони це собі уявляють. У виданнях із Західної України дорадянських часів та на еміграції, українських князів зображали здебільшого з козацькими вусами. Так, як, наприклад, описав князя Святослава Хороброго його сучасник, що бачив князя на власні очі, візантієць Лев Диякон. Як вони виглядали насправді?

Чи знаєте ви популярні давні українські слова?

Слова, що 100 років тому були у лексиконі кожного українця, ми сьогодні розуміємо досить приблизно. Хоча більшість із цих слів позначають речі, які ми й досі використовуємо – чи то в їхньому первісному вигляді (наприклад, святкові традиційні атрибути), чи то в осучасненій формі з дещо іншими назвами.

Радіо Свобода спільно із науковцями Музею Івана Гончара та проєктом «Знай свою Україну» підготували тест. Нумо перевірмо, наскільки ми знаємо побут наших предків та чи зможемо розтлумачити давні українські слова?

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