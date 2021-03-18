«Порушує права людини і норми права» – МінТОТ про «закон» угруповання «ДНР» щодо перетину лінії розмежування

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прокоментували Радіо Свобода намір гібридних сил Росії ухвалити на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області «закон», що регулюватиме правила перетину лінії розмежування окупованої території з рештою України. Він, зокрема, передбачає дозвільну систему перетину та необхідність оформлення спеціальної «перепустки».

«Діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій області, пов’язана із запровадженням так званого «закону» про перетин лінії дотику, є такою, що порушує основоположні права людини та норми міжнародного гуманітарного права», – йдеться у відповіді на запит.

Будь-який виданий гібридними силами Росії акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, зазначили у міністерством. Винятком є документи, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, які додаються відповідно до заяви про державну реєстрацію народження особи та заяви про державну реєстрацію смерті особи.

За інформацією командування Операції об’єднаних сил, наразі усі контрольні пункти в’їзду (КПВВ) на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях на лінії розмежування функціонують щоденно з 08:00 до 16:00, проте представники контрольованих Росією угрупувань продовжують блокувати дорожні коридори навпроти КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в КПВВ «Станиця Луганська». На території КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється тільки двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли представники окупаційних адміністрацій Російської Федерації в окремих районах Донецької області розблоковують рух дорожнім коридором.

Із 06.11.2020 на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Щастя» Луганської області та з 16.12.2020 на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» Донецької області відкрито сервісні зони, створені на основі мобільних збірно-розбірних конструкцій для надання соціальних, банківських, адміністративних, поштових, медичних та аптечних послуг населенню.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій анонсує створення сервісних та логістичних центрів, аби покращеити умови перетину лінії розмежування на всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду Донецької та Луганської областей.