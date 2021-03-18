Бойовики на Донбасі здійснили 9 обстрілів за минулу добу – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі російські гібридні сили впродовж доби 17 березня здійснили 9 обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Як ідеться у ранковому зведенні, втрат серед особового складу Збройних сил України немає, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили ЗСУ в п’яти порушеннях режиму перемир’я впродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 17 березня ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.