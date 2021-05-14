Ізраїльська армія провела найбільшу з 2014 року операцію проти угруповання «Хамас»

Ізраїльська авіація за підтримки наземних підрозділів провела найбільшу з 2014 року операцію проти радикального угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

В операції брали участь 160 літаків. Упродовж 40 хвилин вони одночасно атакували 150 об’єктів. Метою ударів були тунелі, які «Хамас» використовує для укриття і транспортування.

Наземні підрозділи на територію Смуги Гази не заходили. Представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що у військових є плани підготовки можливої наземної операції, але деталі не уточнив.

Ескалація протистояння розпочалася в понеділок, 10 травня. З контрольованої «Хамасом» Смуги Гази на територію Ізраїлю за цей час були випущені до 2 тисяч ракет, більшість із яких були перехоплені системою протиповітряної оборони. Ізраїль відповідає ударами авіації, метою яких є командні пункти або склади зброї та боєприпасів радикальних палестинських угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад». Ізраїльські військові також заявляють, що були вбиті кілька польових командирів «Хамас».

За даними палестинської сторони, за час нової ескалації загинули не менш як 87 жителів Смуги Гази. Ізраїль повідомив про загибель семи своїх громадян і десятки поранених.

Обстрілу передували заворушення в Східному Єрусалимі, пов’язані з давнім судовим розглядом справи про виселення кількох палестинських родин із будинків, які передали єврейським поселенцям.