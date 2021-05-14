14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Пам’ятну дату в цьому році запровадила Верховна Рада України своєю постановою, яка була ухвалена 2 лютого.

Інститут національної пам’яті повідомив, що станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

14 травня – це день, коли в 1948 році була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави.

Через те, що в Ізраїлі широко використовують власний традиційний календар, святкування річниць цієї події (5-й день місяця іяра) в різні роки припадає на різні дати за григоріанським календарем.