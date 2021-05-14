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14 травня 2021, Київ 08:35
Новини | Суспільство

14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової

Станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту

14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Пам’ятну дату в цьому році запровадила Верховна Рада України своєю постановою, яка була ухвалена 2 лютого.

Інститут національної пам’яті повідомив, що станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

14 травня – це день, коли в 1948 році була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави.

Через те, що в Ізраїлі широко використовують власний традиційний календар, святкування річниць цієї події (5-й день місяця іяра) в різні роки припадає на різні дати за григоріанським календарем.

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