ДСНС попереджає про грози та ймовірність пожеж у низці регіонів

У 11 регіонах України протягом вихідних 31 липня і 1 серпня очікується надвзичайний рівень пожежної небезпеки. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«31 липня – 1 серпня у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в попередженні.

Також вдень у суботу у східних областях, на Запоріжжі та в більшості західних областей очікуються грози, в окремих районах – град і шквальний вітер швидкістю до 15-20 метрів на секунду.

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Крім того, ДСНС попереджає про підйом рівні води на заході України протягом найближчих днів.

«31 липня – 2 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1 метр над рiвнями на 8 год 30 липня, без негативних наслiдкiв», – зазначають у службі.

Відомство передбачає можливе формування значного місцевого та схилового стоку в місцях сильних дощів.