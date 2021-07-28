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Чотири людини загинули через падіння літака на Івано-Франківщині

Ukraine -- Fire in a house, Ivano-Frankivsk region, 28Jul2021

Чотири людини загинули внаслідок падіння легкомоторного літака на приватний будинок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Близько 13:40 поблизу села Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого чотири особи, що перебували у літаку, загинули», – йдеться в повідомленні.

Про постраждалих у будинку ДСНС не повідомляє.

Пожежу локалізували о 13:58, участь у гасінні брали 10 людей із особового складу та три одиниці техніки.

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