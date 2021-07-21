На авдіївському «Коксохімі» сталася пожежа, роботу заводу не зупиняли – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на території Авдіївського коксохімічного заводу у середу сталася пожежа.

«21 липня о 09:32 до Головне управління ДСНС України у Донецькій області надійшла інформація про загорання конвеєрної стрічки коксового цеху №1 Авдіївського коксохімічного заводу, що у місті Авдіївка. Для ліквідації пожежі від Головного управління було направлено сили та засоби за підвищеним номером виклику. По прибуттю бійцями ДСНС встановлено, що відбувається горіння транспортерної стрічки на території коксового цеху №1 на висоті 20 м довжиною 70 м. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Виробничий процес не призупинено. Пожежу локалізовано о 10:12, а ліквідовано о 10:21», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною пожежі не повідомляється.

Напередодні на підприємстві «Рівнеазот» сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою. Після витоку газу на цьому заводі мінеральних добрив влада повідомила, що показники забруднення атмосферного повітря в місті перебувають в нормі.