Атмосфера в Рівному в межах норми – санлікар після аварії на «Рівнеазоті»

Показники забруднення атмосферного повітря в Рівному після витоку газу на заводі мінеральних добрив «Рівнеазот» знаходяться в нормі, повідомив увечері 20 липня сайт Рівненської обласної адміністрації.

«Робилися дослідження в мікрорайоні Ювілейний у кількох точках. У 5–10 разів менше гранично допустимої разової концентрації. Можна бути спокійними. Ситуація буде відслідковуватися і вночі, і вранці, про результати буде повідомлено», – сказав головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов.

Він додав, що в разі викиду в атмосферу шкідливих речовин перш за все страждають найбільш вразливі групи з захворюванням органів дихання і люди похилого віку. За словами Сафонова, жителям міста варто закривати вікна і не виходити на вулицю, поки ситуація не нормалізується.

Раніше 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«О 17:26 витік азотної кислоти припинено. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки», – ідеться в повідомленні.

Раніше в управлінні ДСНС у Рівненській області Радіо Свобода повідомили, що на заводі «Рівнеазот» сталася аварійна зупинка агрегата в цеху азотної кислоти.

«Ми повідомили екологічну інспекцію, щоб вони взяли проби повітря», – розповів речник.