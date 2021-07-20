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У Рівному сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою – МВС

У МВС стверджують, що витік азотної кислоти припинено

На підприємстві «Рівне Азот» сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою, повідомило ввечері 20 липня Міністерство внутрішніх справ України.

«О 17:26 витік азотної кислоти припинено. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки», – ідеться в повідомленні.

Раніше в управлінні ДСНС у Рівненській області Радіо Свобода повідомили, що на заводі «Рівне Азот» сталася аварійна зупинка агрегата в цеху азотної кислоти.

«Ми повідомили екологічну інспекцію, щоб вони взяли проби повітря», – розповів речник.

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