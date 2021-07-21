Синоптики радять уникати можливих «кислотних дощів» на Рівненщині через учорашню аварію на заводі

В Укргідрометцентрі рекомендували жителями Рівненщини уникати можливих «кислотних дощів» через учорашню аварію на заводі «Рівнеазот».

«Очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, і поступово розсіювалась і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби. Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не «купатись», а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою», – йдеться в повідомленні.

У відомстві втім кажуть: жодної загрози населенню та довкіллю через інцидент немає.

«На території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031 – 0,074 мг/м3 при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м3 та оксиду азоту 0,029 – 0,048 мг/м3, при гранично допустимій концентрації – 0,4 мг/м3», – вказали в Укргідрометцентрі.

Напередодні на підприємстві «Рівнеазот» сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою. У повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту. Після витоку газу на цьому заводі мінеральних добрив влада запевнила, що показники забруднення атмосферного повітря в місті перебувають в нормі.