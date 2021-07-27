Автобус зіткнувся з вантажівкою на Одещині: 1 людина загинула, щонайменше 4 постраждали

Одна людина загинула і щонайменше четверо шпиталізовані внаслідок зіткнення рейсового автобуса «Київ – Кишинів» і вантажного автомобіля в Одеській області.

Про ДТП, що сталася в ніч на 27 липня, повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій і поліція Одеської області. Вони наводять різні дані про шпиталізованих: поліція каже про чотирьох, ДСНС – про шістьох.

У ДСНС уточнили, що ДТП поблизу села Знам’янка Подільського району на автодорозі М 05 Київ – Одеса сталася о 3:45. Автобус із 20 пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем. За даними рятувальників, серед постраждалих – одна дитина 2008 року народження.

Натомість у поліції заявили, що особи постраждалих з’ясовують.

«Попередньо встановлено, що водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі. Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам», – повідомили у поліції.

Там додали, що рух транспортних засобів на 309 кілометрі автодороги ускладнений.