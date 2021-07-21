Нацполіція збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг України

Національна поліція збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг в Україні, повідомив сайт МВС із посиланням на заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

«Наразі громадяни масово їдуть на відпочинок. Тож питання безпеки дорожнього руху вкрай актуальне. Відтак на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, зокрема, державного значення, збільшиться кількість екіпажів патрульної поліції», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у патрульній поліції заявили про активізацію роботи в напрямку контролю за дотриманням перевезення пасажирів автобусами. Поліцейські зосередяться також на виявленні порушень габаритних або вагових параметрів авто, додали в поліції.

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За даними патрульної поліції, загальна кількість ДТП за січень – червень 2021 року сягнула показника у майже 86,5 тисяч, що на 19,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.