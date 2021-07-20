Поліція відкрила провадження через ДТП із маршруткою у Запоріжжі, де постраждали 13 людей

Поліція Запоріжжя відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху після аварії у місті 19 липня, коли ллегковик в’їхав у маршрутку і постраждали 13 людей.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля Kia Ceed, 1995 року народження, під час здійснення повороту на регульованому перехресті вулиць О.Говорухи та Магара, допустив зіткнення з маршрутним таксі Volkswagen Crafter. В момент зіткнення, в маршрутці знаходилось десять пасажирів, а в салоні автомобіля – двоє. Внаслідок ДТП водій маршрутки 1988 року народження, пасажири автобусу та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Загалом за медичною допомогою звернулись 13 громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей», – йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила, що розшукує свідків ДТП.

Стаття відкритого кримінального провадження за фактом передбачає обмеження волі на термін до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.