Кабмін ухвалить рішення про надання допомоги Греції у подоланні пожеж – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Кабінету міністрів виділити допомогу Греції, де тривають пожежі. Про це Зеленський заявив у своєму твітері увечері 5 серпня.

«Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу Греції», – повідомив президент.

Пожежі тривають у кількох країнах Європи. Десятки будинків у Греції знищені вогнем, тисячі людей евакуювали. Пожежа в передмісті Афін спалахнула за спеки у понад 40 градусів Цельсія і сильного вітру.

Державна служба з надзвичайних ситуацій 30 липня надіслала два своїх пожежних літаки для боротьби з пожежами в Туреччині.