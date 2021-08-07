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Українські рятувальники прибули у Грецію для боротьби з лісовими пожежами

Рішення відправити українських рятувальників до Греції напередодні, 6 серпня, ухвалив уряд

Українські рятувальники прибули у Грецію, щоб допомогти місцевим пожежникам боротися з масштабними лісовими пожежами.

Грецьким вогнеборцям допомагатимуть сотня рятувальників з дев'яти областей України та Києва.

Рішення відправити українських рятувальників до Греції напередодні, 6 серпня, ухвалив уряд за наказом президента Володимира Зеленського.

Грецькі пожежники борються з потужним вогнем, зокрема, поблизу стародавнього поселення Олімпія. Лісові пожежі на північ від Афін у Греції спалахнули з новою силою 5 серпня, на цей момент рятувальники третій день поспіль боролися з полум’ям по всій країні. Влада попередила про нові пожежі 6 серпня на тлі температури близько 40 градусів за Цельсієм та сильного вітру.

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