Україна направляє в Грецію загін рятувальників для боротьби з пожежами

Українські рятувальники поїдуть у Грецію і допоможуть у боротьбі з лісовими пожежами там, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«На виконання завдання президента Володимира Зеленського уряд на позачерговому засіданні схвалив протокольне рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї країни», – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Шмигаля.

Пожежі на південному сході Європи виникають у той час, коли в регіоні спостерігається рекордна спека.

Грецькі пожежники борються з потужним вогнем, зокрема, поблизу стародавнього поселення Олімпія. Лісові пожежі на північ від Афін у Греції спалахнули з новою силою 5 серпня, на цей момент рятувальники третій день поспіль боролися з полум’ям по всій країні. Влада попередила про нові пожежі 6 серпня на тлі температури близько 40 градусів за Цельсієм та сильного вітру.

Прем’єр-міністр Кірьякос Міцотакіс заявив, що очікується посилення вітру, і закликав людей виконувати накази про евакуацію та уникати непотрібних подорожей.

«Ми маємо справу з безпрецедентними умовами, оскільки багато днів спеки перетворили всю країну на порохову бочку», – сказав Міцотакіс у спеціальному телевізійному зверненні.

Дванадцять людей були госпіталізовані, у тому числі двоє пожежних-добровольців, яким надавали допомогу від опіків в реанімації, повідомили чиновники з охорони здоров’я.

Тисячі людей евакуювали.