В Іспанії п’ятий день тривають лісові пожежі

Кілька сотень пожежників борються з лісовими пожежами на півдні Іспанії, які тривають вже п’ятий день, повідомляють міжнародні медіа.

За оцінками, пожежа вже вразила площу в понад 7 тисяч гектарів. Близько 2 600 людям довелося залишити свої домівки.

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Іспанський уряд відрядив військових на допомогу пожежникам до гірського регіону Сьєрра Бермеха, де вирує пожежа.

Один пожежник загинув під час ліквідації вогню. За припущенням місцевої влади, пожежа може мати штучне походження, її початок обіцяють розслідувати.