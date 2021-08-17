Українські пожежники повернулися після боротьби з пожежами в Греції

Українські пожежники напередодні повернулися спеціальним рейсом з Афін, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 17 серпня. У Греції вони брали участь у гасінні лісових пожеж.

Близько сотні рятувальників зустріли міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова ДСНС Микола Чечоткін.

За даними служби, загін ДСНС ліквідував осередки пожежі по фронту понад 19 тисяч метрів, глибиною до 60 метрів.

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«Ліквідовано низову пожежу на площі 1,7 гектарів та верхову площею 350 квадратних метрів, врятовано два населених пункти Спатарі та Метохи, зокрема 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець, поблизу міста Каматріадес врятовано житловий будинок, дві господарські будівлі, 13 вуликів, 23 гектари оливкового та інжирного саду», – йдеться в повідомленні.

Українські рятувальники були відряджені до Греції для боротьби з пожежами з 7 серпня.