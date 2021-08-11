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В Алжирі жертвами лісових пожеж стали щонайменше 65 людей

До боротьби з пожежею залучили армію. 28 із загального числа загиблих – військові, ще 12 отримали важкі опіки

В Алжирі внаслідок лісових пожеж загинули щонайменше 65 людей. Про це повідомили місцеві державні ЗМІ.

До боротьби з пожежею залучили армію. 28 загиблих – військові, ще 12 отримали важкі опіки.

Президент Алжиру Абдельмаджід Тебун оголосив триденну національну жалобу за загиблими.

Десятки окремих пожеж вирують у лісових районах Алжиру з понеділка. У вівторок міністр внутрішніх справ Камель Бельджуд звинуватив у виникненні стихійного лиха неназваних підпалювачів.

Лісові пожежі також палають у Туреччині та Греції.

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