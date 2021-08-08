Росія: два селища в Якутії евакуйовані через лісові пожежі

Два селища, яким загрожують лісові пожежі в Якутії на північному сході Сибіру, евакуюються, повідомила 8 серпня місцева влада, у той час як у регіоні спалахнуло понад 150 пожеж.

Місцева влада виселила жителів двох сіл, Кальвіці та Хар’ялаху, до інших населених районів, у той час як пожежники змогли подолати близько половини пожеж, що горять у цій місцевості, повідомляє AP.

За даними регіональної оперативної групи, що займається ліквідацією надзвичайної ситуації, села входять до десятка регіонів, яким загрожує пожежа.

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Одна з пожеж знищила 31 будинок та вісім будинків технічного обслуговування в селі Бяс-Куель 7 серпня, повідомив у фейсбуці губернатор Якутії Айсен Ніколаєв. За його словами, місцевим жителям, які втратили домівки, нададуть будівельні матеріали для відновлення будинків до початку опалювального сезону, а кожному члену постраждалих сімей буде виплачено 30 тисяч рублів.

За даними оперативного штабу, в регіоні триває 155 пожеж. Одинадцять було ліквідовано 8 серпня, дев’ять локалізовано, а також виявлено сім нових лісових осередків.

Пожежі останніми днями тривають також у південній

Європі, в тому числі у Туреччині та Греції.