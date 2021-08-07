Зливи допомогли у гасінні пожеж у Туреччині

Турецьким пожежникам вдалося взяти під контроль частину пожеж на курортному півдні країни, цьому посприяли зливи, які почалися 7 серпня.

При цьому рятувальники повідомляють, що продовжують гасити шість пожеж у двох провінціях.

Влада Туреччини назвала пожежі, що спалахнули в липні, найгіршими за останні десятиліття. Керівник лісового господарства Туреччини заявив, що від 28 липня було ліквідовано 217 пожеж у більш ніж половині провінцій країни.

Лісові пожежі, які знищили рекордну кількість лісів і залишили сотні сімей без даху над головою, також тривають у Греції, де зберігається спекотна, вітряна погода.

Від пожеж потерпають і Північна Македонія та сусідні балканські країни. Допомогу Північній Македонії направила Австрія, 5 серпня уряд оголосив надзвичайний стан.

У Росії внаслідок пожеж на півночі країни, що тривають вже кілька тижнів, 7 серпня довелося евакуювати людей із близько десятка сіл.

Європейські чиновники заявили, що причиною масштабних пожеж є зміни клімату.