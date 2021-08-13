Великі пожежі в Греції вдалося загасити, однак осередки і загроза нових займань лишаються – медіа

Пожежі, які тривають у Греції понад тиждень, здебільшого вдалося взяти під контроль. Про це повідомила міжнародна агенція AFP із посиланням на місцевих пожежників.

«Станом на вчора немає активного вогневого фронту, лише окремі осередки», – заявив речник пожежної служби.

У подоланні пожеж частково допомоги дощі та зниження температури, проте протягом вихідних можливі пориви вітру, заявив речник служби цивільного захисту Спірос Ґеорґіу.

Відтак міжнародний контингент пожежників, надісланий іншими країнами (у тому числі й Україною) лишається на місці. За словами Ґеорґіу, багато іноземних пожежників «насправді вимагають, аби їх залишили».

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Заяви пожежної служби про подолання основної маси пожеж поширює також видання Greek Reporter. Водночас маленькі та розсіяні осередки продовжують жевріти, залишаючи загрозу нових великих вогнищ. Зокрема високим є ризик нових пожеж на острові Евія.

За висновками Національної обсерваторії Афін на основі даних Європейської інформаційної системи лісових пожеж, у Греції вогонь пройшовся по понад 1 161 квадратних кілометрів землі.

Українська Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила вранці 13 серпня, що її пожежники, відряджені до Греції, продовжують допомагати в протидії вогню, цього дня – поблизу населених пунктів Елініка та Каматріадес.