Зеленський привітав християн з Різдвом, які відзначають його 25 грудня

Президент Володимир Зеленський привітав християн з Різдвом, які відзначають його за сучасним григоріанським календарем 25 грудня.

«Цими днями мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове. Символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об’єднують кожну нашу родину й нашу одну велику сім’ю – Україну», – йдеться у вітанні Зеленського.

За словами президента, у ці дні «ми забуваємо про все погане, пробачаємо один одному образи, віримо у завтра, що наповнено злагодою, гармонією та миром».

«Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах, наших серцях берегти щодня, а, отже, берегти себе. Берегти своїх близьких, берегти Україну», – сказав Зеленський.

Він побажав громадянам міцного здоров’я, великого достатку і щасливого Різдва.

Римо-католицька церква, більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

У понад 140 країнах це державне свято, під час якого більшість населення не працює, як і в Україні.