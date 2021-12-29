7 Білорусь, 9 лютого. Білоруські журналістки Катерина Андреєва (праворуч) і Дар'я Чульцова на суді в Мінську. Їх засудили на два роки за «організацію публічних заходів, спрямованих на порушення громадського порядку». Цей вирок розцінили як політично вмотивовану відповідь на їхні репортажі про протести, що відбулися у Білорусі після спірних президентських виборів у серпні 2020 року