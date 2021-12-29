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Фотогалереї

2021. Найкращі фото року з України та світу від фотографів РВЄ/РС (фотогалерея)

Від наслідків пандемії коронавірусу до збройних зіткнень – у цій фотогалереї зібрані деякі з найяскравіших знімків 2021 року від фотографів різних служб РВЄ/РС.

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (РВЄ/РС), або Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) – некомерційна незалежна медіакорпорація, служби якої працюють у 23 країнах 27 мовами, зокрема й в Україні.
5 січня. Діти в автобусі на фестивалі валянків у Кукморі, Татарстан
1 5 січня. Діти в автобусі на фестивалі валянків у Кукморі, Татарстан
6 січня. Серби святкують православний Святвечір у Храмі святого Сави в Белграді
2 6 січня. Серби святкують православний Святвечір у Храмі святого Сави в Белграді
14 січня.&nbsp;Чоловік у костюмі під час святкування зимового свята Маланка в селищі міського типу Красноїльськ (Чернівецька область)
3 14 січня. Чоловік у костюмі під час святкування зимового свята Маланка в селищі міського типу Красноїльськ (Чернівецька область)
Чоловік занурюється у крижану воду на святкуванні Водохреща в Алмати, Казахстан, 18 січня
4 Чоловік занурюється у крижану воду на святкуванні Водохреща в Алмати, Казахстан, 18 січня
31 січня, Казань, російська республіка Татарстан. Поліція затримує чоловіка під час маршу за звільнення ув&rsquo;язненого російського опозиціонера Олексія Навального
5 31 січня, Казань, російська республіка Татарстан. Поліція затримує чоловіка під час маршу за звільнення ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального
Чоловік запалює свічку з нагоди Дня пам&#39;яті жертв комунізму в Болгарії, Софія, 1 лютого
6 Чоловік запалює свічку з нагоди Дня пам'яті жертв комунізму в Болгарії, Софія, 1 лютого
Білорусь, 9 лютого. Білоруські журналістки Катерина Андреєва (праворуч) і Дар&#39;я Чульцова на суді в Мінську. Їх засудили на два роки за &laquo;організацію публічних заходів, спрямованих на порушення громадського порядку&raquo;. Цей вирок розцінили як політично вмотивовану відповідь на їхні репортажі про протести, що відбулися&nbsp;у Білорусі після спірних президентських виборів у серпні 2020 року
7 Білорусь, 9 лютого. Білоруські журналістки Катерина Андреєва (праворуч) і Дар'я Чульцова на суді в Мінську. Їх засудили на два роки за «організацію публічних заходів, спрямованих на порушення громадського порядку». Цей вирок розцінили як політично вмотивовану відповідь на їхні репортажі про протести, що відбулися у Білорусі після спірних президентських виборів у серпні 2020 року
Чоловік запалює лампадку біля Меморіалу Небесної сотні у Києві 18 лютого, у роковини початку розстрілу активістів Революції гідності
8 Чоловік запалює лампадку біля Меморіалу Небесної сотні у Києві 18 лютого, у роковини початку розстрілу активістів Революції гідності
28 лютого, Казахстан. Активіст в оточенні поліції під час акції протесту в Алмати
9 28 лютого, Казахстан. Активіст в оточенні поліції під час акції протесту в Алмати
Монумент &laquo;Мати-Вірменія&raquo; в Єревані, 5 березня
10 Монумент «Мати-Вірменія» в Єревані, 5 березня
Київ. Жінки на марші за гендерну рівність&nbsp;8 березня, у Міжнародний жіночий день
11 Київ. Жінки на марші за гендерну рівність 8 березня, у Міжнародний жіночий день
11 березня. Лижник виконує стрибок під час 18-го Чемпіонату світу з лижного фрістайлу в Алмати, Казахстан
12 11 березня. Лижник виконує стрибок під час 18-го Чемпіонату світу з лижного фрістайлу в Алмати, Казахстан
Місця поховання 42 ув&#39;язнених, які загинули під час повстання 1953 року у Воркутинському виправно-трудовому таборі в Росії
13 Місця поховання 42 ув'язнених, які загинули під час повстання 1953 року у Воркутинському виправно-трудовому таборі в Росії
6 квітня. Медичний працівник оглядає пацієнта у львівській лікарні, переповненій хворими на COVID-19 людьми
14 6 квітня. Медичний працівник оглядає пацієнта у львівській лікарні, переповненій хворими на COVID-19 людьми
Український військовий пестить собаку на позиціях ЗСУ в Донецькій області, 17 квітня
15 Український військовий пестить собаку на позиціях ЗСУ в Донецькій області, 17 квітня
4 травня, Киргизстан. Чоловік біля зруйнованого будинку в Баткенській області після смертельних збройних зіткнень на кордоні Киргизстану з Таджикистаном
16 4 травня, Киргизстан. Чоловік біля зруйнованого будинку в Баткенській області після смертельних збройних зіткнень на кордоні Киргизстану з Таджикистаном
Жінка на горі Чатир-Даг у Криму, 16 травня. Кримськотатарська молодь щороку піднімається на цю гору, щоб вшанувати пам&#39;ять кримських татар, загиблих під час депортації у 1944 році
17 Жінка на горі Чатир-Даг у Криму, 16 травня. Кримськотатарська молодь щороку піднімається на цю гору, щоб вшанувати пам'ять кримських татар, загиблих під час депортації у 1944 році
24 травня, Бішкек, Киргизстан. Медпрацівник забирає матеріал для аналізу на COVID-19
18 24 травня, Бішкек, Киргизстан. Медпрацівник забирає матеріал для аналізу на COVID-19
4 липня. Католики біля лісової каплиці неподалік села Дубок у Білорусі. Ця каплиця відчиняється лише раз на рік
19 4 липня. Католики біля лісової каплиці неподалік села Дубок у Білорусі. Ця каплиця відчиняється лише раз на рік
6 липня, Тбілісі, Грузія. Мітинг біля будівлі парламенту на підтримку ЛГБТ-прайду. Ультраправі активісти напали на учасників прайду в місті, внаслідок чого загинув телеоператор і постраждали десятки людей
20 6 липня, Тбілісі, Грузія. Мітинг біля будівлі парламенту на підтримку ЛГБТ-прайду. Ультраправі активісти напали на учасників прайду в місті, внаслідок чого загинув телеоператор і постраждали десятки людей
Люди на акції протесту &laquo;Квіти України&raquo; у Києві 12 липня. Активісти виступали проти знесення будівлі пізньорадянського модерну, розташованої на вулиці Січових Стрільців, 49
21 Люди на акції протесту «Квіти України» у Києві 12 липня. Активісти виступали проти знесення будівлі пізньорадянського модерну, розташованої на вулиці Січових Стрільців, 49
20 липня, Казахстан, Алматинська область. Чоловік продає вівцю на стихійному ринку худоби у Курбан-Байрам. Мусульмани відзначають Курбан-Байрам, також відомий як Свято жертвопринесення, наприкінці хаджу (паломництва до Мекки)
22 20 липня, Казахстан, Алматинська область. Чоловік продає вівцю на стихійному ринку худоби у Курбан-Байрам. Мусульмани відзначають Курбан-Байрам, також відомий як Свято жертвопринесення, наприкінці хаджу (паломництва до Мекки)
24 серпня, Київ. Український солдат і дівчинка дивляться парад на честь 30-річчя Незалежності України
23 24 серпня, Київ. Український солдат і дівчинка дивляться парад на честь 30-річчя Незалежності України
27 серпня, Західноказахстанська область, Казахстан. Підлітки намагаються зловити сигнал інтернету в селі Чоботарево
24 27 серпня, Західноказахстанська область, Казахстан. Підлітки намагаються зловити сигнал інтернету в селі Чоботарево
Солдати на параді з нагоди 30-ї річниці незалежності Киргизстану на площі Ала-Тоо в Бішкеку, 31 серпня
25 Солдати на параді з нагоди 30-ї річниці незалежності Киргизстану на площі Ала-Тоо в Бішкеку, 31 серпня

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