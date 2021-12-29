Від наслідків пандемії коронавірусу до збройних зіткнень – у цій фотогалереї зібрані деякі з найяскравіших знімків 2021 року від фотографів різних служб РВЄ/РС.
Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (РВЄ/РС), або Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) – некомерційна незалежна медіакорпорація, служби якої працюють у 23 країнах 27 мовами, зокрема й в Україні.
Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (РВЄ/РС), або Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) – некомерційна незалежна медіакорпорація, служби якої працюють у 23 країнах 27 мовами, зокрема й в Україні.
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