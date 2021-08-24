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День Незалежності: військовий парад та Марш захисників у Києві (фоторепортаж)

Відзначення у столиці Дня Незалежності України розпочалося військовим парадом в центрі Києва. Під звуки військового оркестру головною вулицею країни пройшли 36 парадних розрахунків сил безпеки і оборони та підрозділи збройних сил країн-партнерів, понад 75 літальних апаратів та понад 400 одиниць озброєння і техніки. Після завершення офіційних подій Хрещатиком пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь родини загиблих та військовополонених, учасники війни з Росією на Донбасі та волонтери.
Вранці кияни та гості столиці зібралися на Хрещатику в очікуванні військового параду до Дня Незалежності України
1 Вранці кияни та гості столиці зібралися на Хрещатику в очікуванні військового параду до Дня Незалежності України
Останні приготування до параду. Парадні розрахунки проходять Хрещатиком. Поруч готуються актори до візуалізації історії України
2 Останні приготування до параду. Парадні розрахунки проходять Хрещатиком. Поруч готуються актори до візуалізації історії України
Центром столиці проносять великий Державний Прапор України. Стяг несе зведена група військових ЗСУ
3 Центром столиці проносять великий Державний Прапор України. Стяг несе зведена група військових ЗСУ
Звання Героя України з золотою зіркою присвоїли&nbsp;&nbsp;солдату Олексію&nbsp; Білоусу (посмертно). Нагороду отримала дружина полеглого
4 Звання Героя України з золотою зіркою присвоїли  солдату Олексію  Білоусу (посмертно). Нагороду отримала дружина полеглого
Медаль &laquo;За військову службу Україні&raquo; отримує капітан медичної служби Олена Ратушна
5 Медаль «За військову службу Україні» отримує капітан медичної служби Олена Ратушна
Почесна варта крокує майданом Незалежності. За ними розпочнуть рух військові
6 Почесна варта крокує майданом Незалежності. За ними розпочнуть рух військові
Підрозділи Сухопутних військ крокують майданом Незалежності
7 Підрозділи Сухопутних військ крокують майданом Незалежності
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Ветерани війни на сході України крокують у перших лавах. Це зведений підрозділ різних родів військ
9 Ветерани війни на сході України крокують у перших лавах. Це зведений підрозділ різних родів військ
У параді до Дня Незалежності України вперше взяли участь службові пси. На Донбасі бойових псів задіюють у розмінуванні
10 У параді до Дня Незалежності України вперше взяли участь службові пси. На Донбасі бойових псів задіюють у розмінуванні
У параді взяли участь представники військових підрозділів країн-партнерів України
11 У параді взяли участь представники військових підрозділів країн-партнерів України
Під час параду і проходження військової техніки тисячі людей із захопленням стежили за дійством
12 Під час параду і проходження військової техніки тисячі людей із захопленням стежили за дійством
Береговий ракетний комплекс &laquo;Нептун&raquo;
13 Береговий ракетний комплекс «Нептун»
Найбільший у світі вантажний літак, український АН-225 &laquo;Мрія&raquo;
14 Найбільший у світі вантажний літак, український АН-225 «Мрія»
Фінальний акорд офіційного параду &ndash; літаки МІГ-29 розпилюють у небі кольори Державного Прапора України. Разом з ними пролітають Хрещатиком британські винищувачі Typhoon
15 Фінальний акорд офіційного параду – літаки МІГ-29 розпилюють у небі кольори Державного Прапора України. Разом з ними пролітають Хрещатиком британські винищувачі Typhoon
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Продовження святкування 30-ї річниці Незалежності України. В парку Тараса Шевченка зібралися тисячі людей: ветерани, волонтери, родини загиблих військових. Очолили колону родичі загиблих військових, або тих, хто зник безвісти чи перебуває у полоні
17 Продовження святкування 30-ї річниці Незалежності України. В парку Тараса Шевченка зібралися тисячі людей: ветерани, волонтери, родини загиблих військових. Очолили колону родичі загиблих військових, або тих, хто зник безвісти чи перебуває у полоні
Теплі зустрічі побратимів
18 Теплі зустрічі побратимів
Кияни та гості столиці вишикувалися вздовж маршу. Сльози на очах, а також оплески і подяки лунали в бік ветеранів
19 Кияни та гості столиці вишикувалися вздовж маршу. Сльози на очах, а також оплески і подяки лунали в бік ветеранів
Поранені військові із київського військового госпіталю
20 Поранені військові із київського військового госпіталю
Нагороди за бої
21 Нагороди за бої
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За даними Національної поліції, в центрі столиці у заходах взяли участь близько 100 тисяч людей
23 За даними Національної поліції, в центрі столиці у заходах взяли участь близько 100 тисяч людей
На майдані Незалежності вшановують пам&#39;ять Героїв Небесної сотні
24 На майдані Незалежності вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні
На фото батьки &laquo;кіборга&raquo; Дениса Поповича &laquo;Денді&raquo;. Боєць загинув поблизу позиції &laquo;Зеніт&raquo; неподалік Донецького аеропорту. Його батьки щороку приходять на Марш захисників України
25 На фото батьки «кіборга» Дениса Поповича «Денді». Боєць загинув поблизу позиції «Зеніт» неподалік Донецького аеропорту. Його батьки щороку приходять на Марш захисників України
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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