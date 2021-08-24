Відзначення у столиці Дня Незалежності України розпочалося військовим парадом в центрі Києва. Під звуки військового оркестру головною вулицею країни пройшли 36 парадних розрахунків сил безпеки і оборони та підрозділи збройних сил країн-партнерів, понад 75 літальних апаратів та понад 400 одиниць озброєння і техніки. Після завершення офіційних подій Хрещатиком пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь родини загиблих та військовополонених, учасники війни з Росією на Донбасі та волонтери.