Зеленський: «над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України»

Президент України Володимир Зеленський із нагоди неформального дня пам’яті захисників Донецького аеропорту висловив упевненість, що над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України.

Подвиг «кіборгів» є символом того, що «ми обов’язково вистоїмо і здобудемо перемогу», заявив він у соцмережах.

«Героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зламала плани Росії щодо захоплення України. Це виглядало як диво, коли наші люди витримували навіть після того, як почав «здаватися» бетон. Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер – по східному кордону нашої держави, і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне», – мовиться в заяві Зеленського.

Дата 16 січня встановилася як неофіційний день вшанування оборонців Донецького аеропорту.

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, коли останні захисники залишили руїни нового терміналу після того, як російські гібридні сили влаштували кілька вибухів, що знищили будівлю. Бої на інших частинах території аеропорту з метою врятувати поранених тривали ще кілька днів. За стійкість, яка в багатьох викликала подив, оборонців аеропорту назвали «кіборгами».