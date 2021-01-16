У Дніпрі просто неба бійці й волонтери вшанували пам’ять «кіборгів» із Донецького аеропорту

У Дніпрі у вуличній експозиції Музею АТО вшанували пам’ять оборонців Донецького аеропорту.

У заході взяло участь кілька десятків людей. Вшанувати полеглих і подякувати живим зібрались учасники бойових дійна Донбасі, волонтери, небайдужі дніпряни.

Учасники акції запалили лампадки біля експонатів музею – розбитих вказівників і військової техніки із зони бойових дій на Донбасі, а також біля скульптур бійця з дівчинкою.

«На жаль, ми не можемо сьогодні відкривати музейну експозицію, тому ми запросили дніпрян сюди вшанувати «кіборгів». Ми також запропонували запалити свічки в себе вдома, в своїх серцях. Ця вулична експозиція показує, в яких умовах тримали оборону захисники ДАП. Наприклад, башта обгорілого танка привезена саме з Донецького аеропорту», – сказала співробітниця музею, волонтерка Ганна Терянік.

Один із учасників заходу – механік-водій танка Євген Нальота, який брав участь в обороні ДАПу з серпня по жовтень 2014 року. Боєць займався доправленням військових, продовольства, пального і боєприпасів «дорогою життя» – прострілюваною ворогом злітною смугою. Його танк був підбитий з «граду» і так і залишився біля нового терміналу аеропорту, каже Нальота.

«Донецький аеропорт – це стійкість духу. Російські інформаційні ресурси 2014 року намагались доводити, що українці не вміють воювати, але на прикладі ДАП та інших «гарячих» точок ми довели, що ми не тільки вміємо воювати, а й в усі часи відстоюємо свою незалежність», – сказав Радіо Свобода Євген Нальота.

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, коли останні захисники залишили руїни нового терміналу. Бої на інших частинах території аеропорту з метою врятувати поранених тривали ще кілька днів.

Дата 16 січня встановилася як неофіційний день вшанування оборонців Донецького аеропорту.