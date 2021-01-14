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14 січня 2021, Київ 20:19
Інфографіка
14 січня 2021, 18:43
Радіо Свобода
Мене відмовляються обслуговувати українською! Що робити?
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Закон про мову в 2021 році. Від 16 січня обслуговування українською та іспити для чиновників
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