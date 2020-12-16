Єврокомісія внесла російську соцмережу до «піратського списку»

Європейська комісія включила до списку ресурсів, що сприяють поширенню піратського контенту, російську соціальну мережу «ВКонтакте». Також у списку, оприлюдненому цього тижня, фігурує і месенджер Telegram.

Включення Telegram до списку пояснюється тим, що реакція керівництва месенджера на скарги правовласників була «несуттєвою». Крім обміну повідомленнями, в Telegram є публічні канали, які, як і соцмережі, дозволяють обмінюватися піратським контентом, пояснюють єврокомісари.

У користувачів «ВКонтакте» є доступ до нелегальних фільмів, в тому числі через вбудований плеєр, а також до книжок.

«ВКонтакте» і Telegram заперечували проти включення їх до списку і заявляли, що ведуть боротьбу з поширенням нелегального контенту.

«Піратський список» був створений у 2018 році і містить чотири розділи: онлайн-сервіси, що надають або полегшують доступ до піратського контенту, платформи для онлайн-торгівлі, інтернет-аптеки та сервіси, які розповсюджують ліки, і офлайнові торгові майданчики.