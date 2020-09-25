Данілов обіцяє вести облік українських користувачів забороненої соцмережі «Вконтакте»

Українські правоохоронці вестимуть облік користувачів, які користуються забороненою російською соціальної мережею «Вконтакте», заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Про це він сказав під час онлайнконференції «Цифрова трансформація держави: перспективи і ризики кібербезпеки» 25 вересня.

Коментуючи питання про відновлення доступу до соцмережі, Данілов вказав на складнощі з повторним блокуванням ресурсу.

«Ми сьогодні займаємося цими питаннями, фахівці розуміють, про що йде мова. Вони дуже швидко змінюють проксі і ми не встигаємо зараз за ними відслідковувати. В країні є інституції, які за це відповідають. Зараз воно перебуває в роботі. Ми вважаємо, що найближчим часом з допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішено», – сказав секретар РНБО.

Він також звернув увагу на відповідальність громадян України, які користуються забороненою соцмережею.

«Це має бути так само їх відповідальність: навіщо вони це роблять, і для чого вони це роблять. Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати, ми про всіх цих користувачів будемо мати розуміння. Вони будуть всі перебувати на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент на теренах країни, то вони будуть мати певний клопіт з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами», – заявив Данілов.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров погодився з ним і також заявив, що користувачі «повинні розуміти, що вони також порушують законодавство».

«Наші співробітники спільно з колегами з інших силових структур працюють над питанням закриття доступу до зазначеної мережі. Знову ж таки, це питання в тому числі й взаємодії з іноземними партнерами в частині майданчиків для розповсюдження програмного забезпечення цих мобільних додатків», – сказав заступник голови МВС.

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При цьому указ п’ятого президента Петра Порошенка 2017 року передбачав заборону для інтернет-провайдерів надавати доступ до підсанкційних російських сайтів, у тому числі «Вконтакте», а не на користування цими ресурсами для користувачів.

На початку вересня російська соціальна мережа «ВКонтакте» на офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому мережею тепер можна користуватися без допомоги стороннього софту.

У травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів. Всього у списку – понад 450 юридичних осіб і понад 1200 – фізичних. Цю заборону було продовжено у 2020 році.