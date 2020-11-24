СБУ: заблоковане несанкціоноване копіювання даних податкової та митної служб

Правоохоронці заблокували несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової та митної служб, повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, посадовці служб організували цей механізм з використанням чат-ботів, інтернет-ресурсів та «телеграм»-каналів, використовуючи наявність вразливостей у відомчих базах даних.

До схеми нібито були залучені представники податкової та митної служб, а також співробітники банківської установи.

«Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства», – заявили в СБУ.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами.

Наразі «вирішується питання» про вручення повідомлень про підозри у вчиненні злочинів, передбачених статтями 361-2 та 362 Кримінального кодексу України («несанкціоновані збут або розповсюдження інформаціїз обмеженим доступом» та «несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах»).