СБУ: затриманий останній бойовик «групи Бергмана», яка у 2014 році підривала мости на Донбасі

Затриманий останній бойовик «групи Бергмана», яка у 2014 році підривала мости на Донбасі, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, затриманий входив до «групи Бергмана» в червні-липні 2014 року.

«Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири ‒ замінувало. Протягом 2018-2020 років оперативники СБ України затримали активних учасників групи та у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів. Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії», – розповіли в СБУ.

У відомстві розповіли, що знали, що чоловік планує прибути до Луганщини в особистих справах. Його затримали після приїзду до України. Чоловіку оголосили підозру, він перебуває під арештом.