Мішель відвідав адміністративну межу із Південною Осетією, яка не контролюється урядом Грузії після війни з Росією в 2008 році. Мішель, який прибув до грузинської столиці Тбілісі в неділю (28 лютого), після візиту до Молдови, заявив, що поточна політична криза в Грузії хвилює Європейський союз і закликає докласти зусилль знайти спільну мову всім сторонам. 2 березня Шарль Мішель має відвідати Україну, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та планує поїздку на Донбас. (Відео Reuters)