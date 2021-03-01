Мішель відвідав адміністративну межу із Південною Осетією, яка не контролюється урядом Грузії після війни з Росією в 2008 році. Мішель, який прибув до грузинської столиці Тбілісі в неділю (28 лютого), після візиту до Молдови, заявив, що поточна політична криза в Грузії хвилює Європейський союз і закликає докласти зусилль знайти спільну мову всім сторонам. 2 березня Шарль Мішель має відвідати Україну, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та планує поїздку на Донбас. (Відео Reuters)
Президент Євроради перед візитом до України відвідав Грузію, де побував на адмінкордоні із Південною Осетією – відео
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