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01 березня 2021, Київ 19:14
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Президент Євроради перед візитом до України відвідав Грузію, де побував на адмінкордоні із Південною Осетією – відео

Президент Євроради перед візитом до України відвідав Грузію, де побував на адмінкордоні із Південною Осетією – відео
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Президент Євроради перед візитом до України відвідав Грузію, де побував на адмінкордоні із Південною Осетією – відео

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Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС прагне підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

Мішель відвідав адміністративну межу із Південною Осетією, яка не контролюється урядом Грузії після війни з Росією в 2008 році. Мішель, який прибув до грузинської столиці Тбілісі в неділю (28 лютого), після візиту до Молдови, заявив, що поточна політична криза в Грузії хвилює Європейський союз і закликає докласти зусилль знайти спільну мову всім сторонам. 2 березня Шарль Мішель має відвідати Україну, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та планує поїздку на Донбас. (Відео Reuters)

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