Як Росія використовує людей на окупованому Донбасі?
В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» заявили – мешканці окупованої частини Донбасу будуть голосувати на виборах в Держдуму Росії. Заплановані вони на вересень 2021. За останніми даними, паспорта РФ на непідконтрольних територіях отримали вже кілька сотень тисяч чоловік. Число потенційних виборців продовжує зростати. Для чого Кремлю на виборах знадобилися голоси Донбасу? Хто збирається представляти в Держдумі інтереси місцевих жителів? Чим загрожує Україні такий крок з боку Росії?
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