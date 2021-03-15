На Донбасі 14 березня зазнав кульового поранення український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 14 березня зазнав кульового поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Як ідеться в ранковому зведенні, пораненому «оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу», стан його здоров’я задовільний.

За минулу добу російські гібридні сили здійснили 13 обстрілів українських позицій, ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 14 березня.

В угрупованні «ЛНР» заявили про одне порушення режиму тиші з боку ЗСУ впродовж минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.