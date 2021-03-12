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12 марта на Донбассе продолжились обстрелы. Оглашенное в июле прошлого года перемирие уже несколько недель нарушается каждый день. Стороны конфликта обвиняют в эскалации друг друга. Опрошенные Радио Донбасс Реалии эксперты не исключают активизации боевых действий до уровня 2014 года и аннексии Россией всей территории Луганской и Донецкой областей. Москва может решиться на полномасштабное вторжение в Украину в апреле, прогнозирует российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Но вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что Кремль не хочет забирать себе ОРДЛО. По его мнению, Донбасс Кремлю нужен лишь как геополитическая карта. Также к массированному наступлению Россия не готова экономически. Москва же обвиняет в обострении конфликта Украину.

Российские оккупационные войска в течение 12 марта сего года 11 раз нарушали режим прекращения огня. Об сообщил в фейсбук штаб операции Объединенных сил. По его данным, противник применял минометы калибра 120 и 82 миллиметров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Сообщается, что на все обстрелы украинские воины открывали ответный огонь.

Сегодня боевых потерь среди воинов Вооруженных сил Украины нет. Но с начала 2021 года, несмотря на действующий формально режим тишины, на Донбассе погибли пятнадцать бойцов ВСУ. Раненных – десятки.

Общая статистика потерь среди поддерживаемых Россией вооруженных формирований отсутствует. Но периодически спикеры «ДНР» и «ЛНР» сообщают о погибших и раненных в своих рядах. А в течение одного дня – 20 февраля этого года – в результате инцидента под Горловкой погибло 20 вооруженных членов «ДНР», сообщал сбежавший в Россию диверсант Игорь Безлер («Бес»).

Другой сбежавший в Россию диверсант Игорь Гиркин («Стрелков») отметил, что гибель «ДНРовцев» под Горловкой может быть связана с предательством в их рядах. «Обобщенно: 7 – «200», примерно столько-же – «300», – привел Гиркин свою статистику потерь.

Как отмечает интернет-издание «Остров», из данных Гиркина следует, что рейдовые отряды «ДНР» в нарушение прекращения огня были выдвинуты для проведения неких тайных операций.

Украинская сторона утверждает, что боевики в провокационных целях сами обстреляли собственные позиции. А в «ДНР» утверждали об обстреле со стороны ВСУ позиций противника под Горловкой и гибели одного вооруженного члена этой группировки. Позднее в «ДНР» заявили о готовности вести упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек ВСУ. Об этом сообщали в «Управлении Народной милиции» «ДНР». Объявленная мотивация: «отсутствие реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов».

Одновременно все более резкой становится риторика в отношении Украины и ее армии со стороны отдельных официальных представителей России.

«Донбасс России не нужен»

Вице-премьер Украины Алексей Резников не верит, что Москва решится присоединить оккупированные территории Донбасса себе. В интервью «Обозревателю» он утверждал, что «как минимум, чисто прагматически, это им не выгодно. Они уже сами страдают от этой оккупации, потому что в России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения, нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО им уже обходятся в миллиарды долларов в год. Донбасс России не нужен, это их разменная карта в геополитике».

Как минимум, чисто прагматически, это им не выгодно

Со своей стороны, бывший первый заместитель председателя правления Центробанка России Сергей Алексашенко отмечал Радио Донбасс Реалии, что финансовые расходы России на удержание оккупированного Донбасса весьма малы – это копейки. Официальной статистики по данному поводу нет, но по оценке Алексашенко такие траты составляют 1,5-2 миллиарда долларов в год.

«Оценка 1,5-2 миллиарда – это то, во что России обходится по максимуму содержание оккупационных сил в Донбассе, продолжение оккупации, поддержание жизнеспособности этого региона. Российский ВВП составляет около одного триллиона 600-700 миллиардов долларов. Вот и считайте: 1,6-1,7 миллиарда – это копейки от всего российского ВВП. Российский федеральный бюджет по расходам составляет чуть меньше 300 миллиардов долларов. Даже от российского федерального бюджета это (траты на оккупированный Донбасс) – полпроцента. То есть, говорить, что Путину, российскому бюджету так тяжело содержать все это хозяйство на Донбассе – эту тему вообще нужно закрыть», – считает Алексашенко.

«ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ КУДА-ТО ПРОСКОЧАТ ТАНКАМИ, ЧТО ДАЛЬШЕ»?

Алексей Резников также не считает, что Россия может пойти на полномасштабное вторжение. И загвоздка не только в экономической неготовности, по мнению Резникова.

Украинская армия на сегодня – это «небо и земля» по сравнении с той, что была до 2014 года, подчёркивает вице-премьер.

Давайте не забывать, у нас через войну с 2014-го года прошло полмиллиона солдат

«Это возрожденная практически с нуля обновленная армия, с очень серьезным идеологически-патриотическим настроением. Давайте не забывать, у нас через войну с 2014-го года прошло полмиллиона солдат, которые сейчас имеют настоящий военный опыт. Они знают, как пахнет порох, что такое кровь и потеря товарища на поле боя. Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально – 250 тысяч состав ВСУ и еще 50 тысяч бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах. Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 миллионов населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами… Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами содержать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захарченко и Ко местные бригады – будет уже невозможно. Этот потенциал использован», – констатировал Алексей Резников.

«РОССИЯ МОЖЕТ ПОЙТИ В НАСТУПЛЕНИЕ РАДИ ВСЕГО ОРДЛО В АПРЕЛЕ»

Однако российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр отметил Радио Донбасс Реалии, что вполне возможна активизация боевых действий на Донбассе даже до уровня августа 2014 года (боев за Иловайск). При этом Фельгенгауэр согласен, что ВСУ за эти семь лет войны поднабрались опыта и являются более готовыми, нежели во время того же Иловайска. Но и Вооруженные силы России тоже не топчутся на месте в своем развитии. И полномасштабное вторжение в Украину вполне вероятно, говорит эксперт. Не атака на Киев, а взятие всего ОРДЛО и возможно прилегающих территорий Украины.

«Не сейчас, но например в апреле-мае могут начаться более масштабные боевые действия. А возможно возобновление боевых действий на уровне августа 2014 года. Занять оставшиеся части Луганской и Донецкой областей. Может быть выйти к Днепру – скажем, от Запорожья до устья. Это более возможный вариант (нежели наступление на Киев – ред.). Вооруженные силы России сегодня – это не Вооруженные силы России 2014 года. Вооруженные силы Украины – тоже другие, да. Но Россия за эти семь лет усилила свои боевые возможности в значительной степени», – убеждает Павел Фельгенгауэр.

Вооруженные силы России сегодня – это не Вооруженные силы России 2014 года

Тем временем Москва обвиняет Киев в обострении конфликта на Донбассе и нежелании идти на урегулирование. В частности, полпред России в Трехсторонней контактной групп Борис Грызлов заявил: «Украина провоцирует военную эскалацию» конфликта. По утверждению Грызлова, «это не спровоцированные и не случайные нарушения – это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти». Киев отвергает такие утверждения.

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