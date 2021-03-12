Бойовики 11 разів порушили режим тиші за добу – штаб

Російські гібридні сили 11 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об’єднаних сил, повідомляє штаб ООС.

Зокрема українські військові зафіксували обстріли поблизу Катеринівки та Південного з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Старогнатівки, згідно зі зведенням, бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів, біля селищ Тарамчук та Піски – з гранатометів та стрілецької зброї.

«Неподалік населеного пункту Гнутове, загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника. На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає», – заявляє штаб.

Як повідомляє командування, українська сторона Спільного центру контролю й координації повідомляє про порушення з боку російських гібридних сил. В тому числі йдеться про обстріл безпілотного літального апарату ОБСЄ та розміщення контейнерів невизначеного змісту в межах розведення сил і засобів.

«Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що збройні формування російсько-окупаційні війська продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню та усілякими методами перешкоджають роботі СММ ОБСЄ для приховування фактів порушень», – йдеться у зведенні.

Бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР» заявили про обстріл окупованої ними території з боку Збройних сил України. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про бойові дії 12 березня.

Читайте також: «Підвал» для «героя ДНР». За що заарештували Ахру Авідзбу

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.