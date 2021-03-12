Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 березня 2021, Київ 20:08
Новини | Суспільство

Бойовики 11 разів порушили режим тиші за добу – штаб

Українські військові зафіксували обстріли з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї

Російські гібридні сили 11 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об’єднаних сил, повідомляє штаб ООС.

Зокрема українські військові зафіксували обстріли поблизу Катеринівки та Південного з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Старогнатівки, згідно зі зведенням, бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів, біля селищ Тарамчук та Піски – з гранатометів та стрілецької зброї.

«Неподалік населеного пункту Гнутове, загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника. На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає», – заявляє штаб.

Як повідомляє командування, українська сторона Спільного центру контролю й координації повідомляє про порушення з боку російських гібридних сил. В тому числі йдеться про обстріл безпілотного літального апарату ОБСЄ та розміщення контейнерів невизначеного змісту в межах розведення сил і засобів.

«Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що збройні формування російсько-окупаційні війська продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню та усілякими методами перешкоджають роботі СММ ОБСЄ для приховування фактів порушень», – йдеться у зведенні.

Бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР» заявили про обстріл окупованої ними території з боку Збройних сил України. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про бойові дії 12 березня.

Читайте також: «Підвал» для «героя ДНР». За що заарештували Ахру Авідзбу

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Як снайпери України та Росії воюють на Донбасі? (відео)
Embed
Як снайпери України та Росії воюють на Донбасі? (відео)

No media source currently available

0:00 0:29:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG