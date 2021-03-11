Військовий поранений внаслідок обстрілів біля Новозванівки – ОТУ «Північ»

Внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків 11 березня на Донбасі поранений український військовий, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».

За повідомленням, це сталося неподалік Новозванівки, обстріл вівся з автоматичних станкових гранатометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Військовий зі складу Об’єднаних сил зазнав осколкового поранення, йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний, йдеться в повідомленні.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України», додали в ОТУ «Північ».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», попри це обстріли, внаслідок яких українські військові зазнають поранень і гинуть, не припиняються.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.