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16 березня 2021, Київ 09:58
Донбас

Донбасс, Грузия, Сирия – как воюет Путин

Президент России Владимир Путин (справа) и министр обороны России Сергей Шойгу инспектируют военные учения в Тихом океане у острова Сахалин, 16 июля 2013 года

(Друкуємо мовою оригіналу)

Гражданская война в Сирии продолжается уже десять лет, с осени 2015 года в ней активно участвует Россия. К тому времени страна, возглавляемая Владимиром Путиным, уже поддерживала гибридные силы на Донбассе. А еще ранее Россия «принуждением к миру» поспособствовала потери Грузией пятой части территории этого закавказского государства. Как участвует Кремль в нескольких конфликтах? Почему пока что ни один не стал для него «Афганистаном»?

ЧЕЧНЯ

За более чем 20 лет Владимир Путин как руководитель России принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах. Прежде всего внутренний конфликт – на Северном Кавказе. Вторую чеченскую войну вел еще президент Борис Ельцин, но продолжил избранный им преемник в Кремле Путин. Во Второй чеченской было меньше жертв, нежели в Первой 1994-1996 годов (по подсчетам российского Правозащитного центра «Мемориал», тогда только в ходе штурма российскими войсками Грозного (декабрь 1994-го – март 1995-го) погибло до 29 тысяч человек). Но и вторая война выдалась кровавой, прежде всего для гражданского населения Чечни.

Бои у президентского дворца в Грозном (декабрь 1994-го – март 1995-го), фото Владимир Воронов
Бои у президентского дворца в Грозном (декабрь 1994-го – март 1995-го), фото Владимир Воронов

ПОГИБШИЕ МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ:

  • Первая чеченская война (официальная формулировка Москвы «Операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне») – до 50 тысяч*
  • Вторая чеченская война (официальная формулировка Москвы «Контртеррористические операции на территории Северо-Кавказского региона») – до 25 тысяч**

* данные «Мемориала»

** данные международной неправительственной организации «Amnesty International»

ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ:

Тогда еще премьер-министр России Владимир Путин утверждал 7 сентября 1999 года, что «все органы власти, в первую очередь федеральные, попустительствовали бандитам и не могли обезопасить тех, кто живет рядом с территорией Чечни» (в это время продолжалось вторжение в Дагестан отрядов под командованием чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба).

Президент Борис Ельцин (справа) и тогдашний глава правительства Владимир Путин, 1999 год
Президент Борис Ельцин (справа) и тогдашний глава правительства Владимир Путин, 1999 год

ГРУЗИЯ

На международной арене Владимир Путин, будучи опять (формально) премьер-министром РФ, поддержал войну в августе 2008 года против Грузии. Объявленная формальным президентом Дмитрием Медведевым «операция по принуждению к миру» закончилась для Грузии потерей контроля над Южной Осетией и Абхазией (пятой части территории грузинского государства). Война продолжалась недолго – меньше недели, но принесла сотни убитых со всех сторон и 118 тысяч беженцев.

БЕЖЕНЦЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ РОССИИ ПРОТИВ ГРУЗИИ:

  • 30 тысяч – из Южной Осетии в Россию*
  • 15 тысяч – из Южной Осетии в Грузию*

* данные официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рона Редмонда

Также тысячи людей покидали свои дома в Грузии, включая большинство жителей Гори. Он несколько дней был под контролем войск РФ и, по информации секретаря Совета нацбезопасности Грузии Александра Ломая, подвергся бомбардировке российскими военными (Россия отрицала заявление Ломая).

Улица в грузинском городе Гори, заваленная обломками после российского воздушного удара, 9 августа 2008 года
Улица в грузинском городе Гори, заваленная обломками после российского воздушного удара, 9 августа 2008 года

ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что российские войска ввели в зону конфликта из-за агрессии Грузии против Южной Осетии и последовавшей потом гуманитарной катастрофы, «геноцида» мирных жителей. До начала войны Россия раздала большинству населения Южной Осетии свои паспорта, что дало повод заявить о необходимости «защиты российских граждан». Как заявил Лавров, «ни одна страна мира не осталась бы безучастной к убийству своих граждан и изгнанию их из своих жилищ».

По утверждению Лаврова, «военный ответ России на нападение Грузии на российских граждан и солдат миротворческого контингента был полностью пропорционален».

Сожженные бронемашины в Цхинвали (Южная Осетия), 12 августа 2008 года
Сожженные бронемашины в Цхинвали (Южная Осетия), 12 августа 2008 года

Созданная Европейским союзом Международная комиссия по расследованию обстоятельств этой войны пришла в частности к выводу, что «…после тщательного изучения фактов в свете действующих законов, комиссия находит необоснованными обвинения Грузии в геноциде. Число погибших и пострадавших с югоосетинской стороны оказалось значительно ниже, чем утверждалось вначале. Российские представители говорили о примерно двух тысячах погибших мирных жителях Южной Осетии, но в результате эта цифра сократилась до 162».

ДОНБАСС

Война против Грузии продолжалась меньше недели, а развязанная Россией гибридная война в Украине не прекращается вопреки множеству «перемирий» семь лет. Ее результат: 13300 погибших, 33500 раненных. Отдельно – о жертвах среди мирного населения:

ЖЕРТВЫ СРЕДИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ:

  • Погибшие – 3375*
  • Раненные – 9000*

* данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос Радио Свобода

Последствия ракетного обстрела российскими гибридными силами микрорайона «Восточный» Мариуполя, который был осуществлен 24 января 2015 года. Тогда 29 человек погибли и 92 были ранены
Последствия ракетного обстрела российскими гибридными силами микрорайона «Восточный» Мариуполя, который был осуществлен 24 января 2015 года. Тогда 29 человек погибли и 92 были ранены

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил 12 февраля этого года со ссылкой на данные экспертов, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривен без учета стоимости находящихся там активов. Также Резников сказал, что, по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донбасса оцениваются в более чем 21 миллиард долларов.

ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ:

Москва категорически отрицает свое участие в войне на Донбассе и обвиняет Киев в нежелании идти на урегулирование. Во время боев за Дебальцево Владимир Путин заявил, что против украинской армии воюют «вчерашние шахтёры и трактористы».

Представители властей России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов относительно Украины. В частности замглавы МИД России Андрей Руденко утверждал, что со стороны Украины слышна воинственная риторика по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Руденко заверил, что никаких таких планов нет и быть не может.

Украина и Запад обвиняют Москву в вооруженной поддержке боевиков. На Россию ЕС, США и другие страны наложили экономические и политические санкции.

СИРИЯ

Еще один многолетний вооруженный конфликт, в котором принимает участие путинская Россия – гражданская война в Сирии. 15 марта исполнилось десять лет началу этой войны. РФ активно участвует в ней на стороне режима Башара Асада с сентября 2015 года. Это сама кровопролитная война из тех, к которым присоединился Путин, и в отличие от предыдущих, в ней – не два, а множество участников. Кроме России, это собственно правительственные войска Сирии, оппозиция, Турция, Иран, радикальные исламистские группировки.

Конфликт в Сирии унес жизни по меньшей мере 600 тысяч человек и лишил дома свыше 20 миллионов людей.

Сирия – Рабочие собирают обломки поврежденных зданий для вторичной переработки и повторного использования для реконструкции под надзором Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в контролируемом правительством районе Вади аль-Сайех в Хомсе, 19 июля 2016 года
Сирия – Рабочие собирают обломки поврежденных зданий для вторичной переработки и повторного использования для реконструкции под надзором Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в контролируемом правительством районе Вади аль-Сайех в Хомсе, 19 июля 2016 года

ЖЕРТВЫ СРЕДИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ:

  • Погибшие – 116 911*
  • Раненные – более 2 миллионов*

* данные Сирийского центра мониторинга по правам человека

ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ:

Гражданский конфликт в Сирии начался без участия Москвы, он разгорелся на волне «Арабской весны». Свое решение вступить в этот конфликт Москва объясняла необходимостью «борьбы с международным терроризмом» и желанием поддержать «законную власть» Башара Асада.

НО НЕ АФГАНИСТАН, А «ВАГНЕР»

За почти шесть лет сирийская кампания Путина не обернулась для России такими же последствиями, как вторжение в Афганистан для СССР. Во время боев в Сирии Россия теряла свои боевые самолёты (как и в Грузии), гибли российские военные, в частности в прошлом году на мине подорвали генерал-майора Вооруженных сил РФ Вячеслава Гладких. Но в целом погибли 112 российских военнослужащих – более чем в сто раз меньше потерь СССР от исполнения «интернационального долга» в Афганистане. Главная причина – извлечены уроки из афганского опыта.

Во-первых, Россия, по данным журналистских расследований, прежде всего использует не регулярные войска, а наемников (например, частную военную компанию «Вагнера»). «Вагнеровцы» воевали не только в Сирии. Свой след они оставили и на Донбассе, в Ливии. В частности Bellingcat сообщал об участии «вагнеровцев» в боях за Дебальцево. Тех самых боях, где против ЗСУ, по словам Путина, воевали «вчерашние шахтёры и трактористы». В боях в Сирии российским наемникам сопутствовал не только успех. Как сообщало агентство Reuters, в феврале 2018 гола в Сирии погибли или были ранены 300 наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами атаковали позиции Cирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты, информировал Reuters. Российских наемников обвиняли в совершении военных преступлений. В 2019 году «Новая газета» опубликовала материал, в котором рассказывается, что российские наёмники могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству жителя Сирии. Редакции удалось установить личность одного из участников расправы – 30-летнего Станислава Дычко, вступившего в ЧВК в 2016 году. На видеозаписи, опубликованной «Новой газетой», несколько говорящих по-русски людей в униформе забивают жертву кувалдой, затем отрезают ей голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом и одобрительными возгласами. Брат убитого в Сирии в 2017 году местного жителя Мухаммеда Э. подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых наемников «ЧВК Вагнера». Как сообщает русская служба Радио Свобода, спонсором «ЧВК Вагнера» СМИ называют приближённого к Владимиру Путину питерского бизнесмена Евгения Пригожина. Но Пригожин утверждал, что он не имеет никакого отношения к «ЧВК Вагнера». Неофициальное военное подразделение не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц.

Российский бизнесмен, «повар Путина» Евгений Пригожин (слева) в своем ресторане подает пищу Владимиру Путину, 11 ноября 2011 года
Российский бизнесмен, «повар Путина» Евгений Пригожин (слева) в своем ресторане подает пищу Владимиру Путину, 11 ноября 2011 года

Российское издание «Фонтанка» приводило в августе 2017 года доказательства существования «ЧВК Вагнера», воевавшей против Украины на Донбассе и воюющей в Сирии. При этом «Фонтанка» опубликовала фото командиров «вагнеровцев» вместе с президентом России Владимиром Путиным. Но Министерство обороны России называет «мифом» сообщения прессы о неких погибших в Сирии «контрактниках» из «таинственной» организации».

Владимир Путин, крайний справа от Путина – Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер») и другие предполагаемые руководители частной военной компании «Вагнер»
Владимир Путин, крайний справа от Путина – Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер») и другие предполагаемые руководители частной военной компании «Вагнер»

НЕ «ПУШЕЧНЫМ МЯСОМ»

Еще одна причина того, что Сирия не стала для Путина «Афганистаном» (по крайней мере на сегодня) – пуская в ход наемников, он бережет, по мнению обозревателей, военнослужащих регулярной армии. О том, что самую тяжелую работу исполняют в Сирии другие военные, рассказал в комментарии Радио Донбасс.Реалии военный журналист, эксперт по Сирии Юрий Мацарский.

«Главным фактором в войне в Сирии было вмешательство другой страны – Ирана. Иран послал на эту войну много «пушечного мяса». Прежде всего это были «Хезболла» из Ливана, вооруженные формирования из Ирака, контролируемые Ираном. Это также были тысячи шиитов из Афганистана и Пакистана, которые искали себе прибежище от гонений на родине, а Иран отправил их в Сирию», – рассказал Юрий Мацарский.

Сирийские мужчины с младенцами пробираются сквозь завалы разрушенных зданий после сообщения о воздушном ударе по удерживаемому повстанцами району Салихин в городе Алеппо, 11 сентября 2016 года
Сирийские мужчины с младенцами пробираются сквозь завалы разрушенных зданий после сообщения о воздушном ударе по удерживаемому повстанцами району Салихин в городе Алеппо, 11 сентября 2016 года

«НЕ ВПЕРЕДИ, А СЗАДИ» – КАК ЖЕ ВОЮЕТ ПУТИН?

Все свои вмешательства в войны Владимир Путин обосновывает благородными намерениями – «борьбой с терроризмом», «принуждением к миру», «защитой женщин и детей». В марте 2014 года, в начале «русской весны» в Украине президент России изложил – какой он видит такую «защиту».

«Меня не беспокоит, что может начаться война. Мы не собираемся воевать с Украиной и с украинским народом. Я хочу, чтобы меня однозначно понимали. Если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ «на Украине», – подчеркнул Путин в ответ на слова журналиста, что в Украине тоже есть армия.

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