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Гражданская война в Сирии продолжается уже десять лет, с осени 2015 года в ней активно участвует Россия. К тому времени страна, возглавляемая Владимиром Путиным, уже поддерживала гибридные силы на Донбассе. А еще ранее Россия «принуждением к миру» поспособствовала потери Грузией пятой части территории этого закавказского государства. Как участвует Кремль в нескольких конфликтах? Почему пока что ни один не стал для него «Афганистаном»?

ЧЕЧНЯ

За более чем 20 лет Владимир Путин как руководитель России принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах. Прежде всего внутренний конфликт – на Северном Кавказе. Вторую чеченскую войну вел еще президент Борис Ельцин, но продолжил избранный им преемник в Кремле Путин. Во Второй чеченской было меньше жертв, нежели в Первой 1994-1996 годов (по подсчетам российского Правозащитного центра «Мемориал», тогда только в ходе штурма российскими войсками Грозного (декабрь 1994-го – март 1995-го) погибло до 29 тысяч человек). Но и вторая война выдалась кровавой, прежде всего для гражданского населения Чечни.

ПОГИБШИЕ МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ:

Первая чеченская война (официальная формулировка Москвы «Операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне») – до 50 тысяч*

Вторая чеченская война (официальная формулировка Москвы «Контртеррористические операции на территории Северо-Кавказского региона») – до 25 тысяч**

* данные «Мемориала»

** данные международной неправительственной организации «Amnesty International»

ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ:

Тогда еще премьер-министр России Владимир Путин утверждал 7 сентября 1999 года, что «все органы власти, в первую очередь федеральные, попустительствовали бандитам и не могли обезопасить тех, кто живет рядом с территорией Чечни» (в это время продолжалось вторжение в Дагестан отрядов под командованием чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба).

ГРУЗИЯ

На международной арене Владимир Путин, будучи опять (формально) премьер-министром РФ, поддержал войну в августе 2008 года против Грузии. Объявленная формальным президентом Дмитрием Медведевым «операция по принуждению к миру» закончилась для Грузии потерей контроля над Южной Осетией и Абхазией (пятой части территории грузинского государства). Война продолжалась недолго – меньше недели, но принесла сотни убитых со всех сторон и 118 тысяч беженцев.

БЕЖЕНЦЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ РОССИИ ПРОТИВ ГРУЗИИ:

30 тысяч – из Южной Осетии в Россию*

15 тысяч – из Южной Осетии в Грузию*

* данные официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рона Редмонда

Также тысячи людей покидали свои дома в Грузии, включая большинство жителей Гори. Он несколько дней был под контролем войск РФ и, по информации секретаря Совета нацбезопасности Грузии Александра Ломая, подвергся бомбардировке российскими военными (Россия отрицала заявление Ломая).

ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что российские войска ввели в зону конфликта из-за агрессии Грузии против Южной Осетии и последовавшей потом гуманитарной катастрофы, «геноцида» мирных жителей. До начала войны Россия раздала большинству населения Южной Осетии свои паспорта, что дало повод заявить о необходимости «защиты российских граждан». Как заявил Лавров, «ни одна страна мира не осталась бы безучастной к убийству своих граждан и изгнанию их из своих жилищ».

По утверждению Лаврова, «военный ответ России на нападение Грузии на российских граждан и солдат миротворческого контингента был полностью пропорционален».

Созданная Европейским союзом Международная комиссия по расследованию обстоятельств этой войны пришла в частности к выводу, что «…после тщательного изучения фактов в свете действующих законов, комиссия находит необоснованными обвинения Грузии в геноциде. Число погибших и пострадавших с югоосетинской стороны оказалось значительно ниже, чем утверждалось вначале. Российские представители говорили о примерно двух тысячах погибших мирных жителях Южной Осетии, но в результате эта цифра сократилась до 162».

ДОНБАСС

Война против Грузии продолжалась меньше недели, а развязанная Россией гибридная война в Украине не прекращается вопреки множеству «перемирий» семь лет. Ее результат: 13300 погибших, 33500 раненных. Отдельно – о жертвах среди мирного населения:

ЖЕРТВЫ СРЕДИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ:

Погибшие – 3375*

Раненные – 9000*

* данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос Радио Свобода

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил 12 февраля этого года со ссылкой на данные экспертов, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривен без учета стоимости находящихся там активов. Также Резников сказал, что, по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донбасса оцениваются в более чем 21 миллиард долларов.

ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ:

Москва категорически отрицает свое участие в войне на Донбассе и обвиняет Киев в нежелании идти на урегулирование. Во время боев за Дебальцево Владимир Путин заявил, что против украинской армии воюют «вчерашние шахтёры и трактористы».

Представители властей России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов относительно Украины. В частности замглавы МИД России Андрей Руденко утверждал, что со стороны Украины слышна воинственная риторика по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Руденко заверил, что никаких таких планов нет и быть не может.

Украина и Запад обвиняют Москву в вооруженной поддержке боевиков. На Россию ЕС, США и другие страны наложили экономические и политические санкции.

СИРИЯ

Еще один многолетний вооруженный конфликт, в котором принимает участие путинская Россия – гражданская война в Сирии. 15 марта исполнилось десять лет началу этой войны. РФ активно участвует в ней на стороне режима Башара Асада с сентября 2015 года. Это сама кровопролитная война из тех, к которым присоединился Путин, и в отличие от предыдущих, в ней – не два, а множество участников. Кроме России, это собственно правительственные войска Сирии, оппозиция, Турция, Иран, радикальные исламистские группировки.

Конфликт в Сирии унес жизни по меньшей мере 600 тысяч человек и лишил дома свыше 20 миллионов людей.

ЖЕРТВЫ СРЕДИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ:

Погибшие – 116 911*

Раненные – более 2 миллионов*

* данные Сирийского центра мониторинга по правам человека

ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ:

Гражданский конфликт в Сирии начался без участия Москвы, он разгорелся на волне «Арабской весны». Свое решение вступить в этот конфликт Москва объясняла необходимостью «борьбы с международным терроризмом» и желанием поддержать «законную власть» Башара Асада.

НО НЕ АФГАНИСТАН, А «ВАГНЕР»

За почти шесть лет сирийская кампания Путина не обернулась для России такими же последствиями, как вторжение в Афганистан для СССР. Во время боев в Сирии Россия теряла свои боевые самолёты (как и в Грузии), гибли российские военные, в частности в прошлом году на мине подорвали генерал-майора Вооруженных сил РФ Вячеслава Гладких. Но в целом погибли 112 российских военнослужащих – более чем в сто раз меньше потерь СССР от исполнения «интернационального долга» в Афганистане. Главная причина – извлечены уроки из афганского опыта.

Во-первых, Россия, по данным журналистских расследований, прежде всего использует не регулярные войска, а наемников (например, частную военную компанию «Вагнера»). «Вагнеровцы» воевали не только в Сирии. Свой след они оставили и на Донбассе, в Ливии. В частности Bellingcat сообщал об участии «вагнеровцев» в боях за Дебальцево. Тех самых боях, где против ЗСУ, по словам Путина, воевали «вчерашние шахтёры и трактористы». В боях в Сирии российским наемникам сопутствовал не только успех. Как сообщало агентство Reuters, в феврале 2018 гола в Сирии погибли или были ранены 300 наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами атаковали позиции Cирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты, информировал Reuters. Российских наемников обвиняли в совершении военных преступлений. В 2019 году «Новая газета» опубликовала материал, в котором рассказывается, что российские наёмники могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству жителя Сирии. Редакции удалось установить личность одного из участников расправы – 30-летнего Станислава Дычко, вступившего в ЧВК в 2016 году. На видеозаписи, опубликованной «Новой газетой», несколько говорящих по-русски людей в униформе забивают жертву кувалдой, затем отрезают ей голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом и одобрительными возгласами. Брат убитого в Сирии в 2017 году местного жителя Мухаммеда Э. подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых наемников «ЧВК Вагнера». Как сообщает русская служба Радио Свобода, спонсором «ЧВК Вагнера» СМИ называют приближённого к Владимиру Путину питерского бизнесмена Евгения Пригожина. Но Пригожин утверждал, что он не имеет никакого отношения к «ЧВК Вагнера». Неофициальное военное подразделение не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц.

Российское издание «Фонтанка» приводило в августе 2017 года доказательства существования «ЧВК Вагнера», воевавшей против Украины на Донбассе и воюющей в Сирии. При этом «Фонтанка» опубликовала фото командиров «вагнеровцев» вместе с президентом России Владимиром Путиным. Но Министерство обороны России называет «мифом» сообщения прессы о неких погибших в Сирии «контрактниках» из «таинственной» организации».

НЕ «ПУШЕЧНЫМ МЯСОМ»

Еще одна причина того, что Сирия не стала для Путина «Афганистаном» (по крайней мере на сегодня) – пуская в ход наемников, он бережет, по мнению обозревателей, военнослужащих регулярной армии. О том, что самую тяжелую работу исполняют в Сирии другие военные, рассказал в комментарии Радио Донбасс.Реалии военный журналист, эксперт по Сирии Юрий Мацарский.

«Главным фактором в войне в Сирии было вмешательство другой страны – Ирана. Иран послал на эту войну много «пушечного мяса». Прежде всего это были «Хезболла» из Ливана, вооруженные формирования из Ирака, контролируемые Ираном. Это также были тысячи шиитов из Афганистана и Пакистана, которые искали себе прибежище от гонений на родине, а Иран отправил их в Сирию», – рассказал Юрий Мацарский.

«НЕ ВПЕРЕДИ, А СЗАДИ» – КАК ЖЕ ВОЮЕТ ПУТИН?

Все свои вмешательства в войны Владимир Путин обосновывает благородными намерениями – «борьбой с терроризмом», «принуждением к миру», «защитой женщин и детей». В марте 2014 года, в начале «русской весны» в Украине президент России изложил – какой он видит такую «защиту».

«Меня не беспокоит, что может начаться война. Мы не собираемся воевать с Украиной и с украинским народом. Я хочу, чтобы меня однозначно понимали. Если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ «на Украине», – подчеркнул Путин в ответ на слова журналиста, что в Украине тоже есть армия.