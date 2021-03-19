США в ОБСЄ попереджають про нові спроби Росії зняти з себе відповідальність за ескалацію на Донбасі

У російських інформаційних повідомленнях щодо війни на сході України відбулися зміни протягом останніх тижнів – про це заявила тимчасова повірена Сполучених Штатів в ОБСЄ Кортні Остріан 18 березня.

«Останніми тижнями ми помітили тривожний зсув у російських повідомленням про конфлікт на сході України. Нещодавній потік російської дезінформації, як видається, створено для того, щоб наперед позначити і заздалегідь перекласти провину за ескалацію насильства», – написала дипломатка.

Водночас вона звернула увагу на те, що спостережна місія ОБСЄ фіксує «безпрецедентно низький рівень насильства» на сході України після посилення заходів режиму припинення вогню, попри «лицемірні заяви Росії», що Україна нарощує сили та планує військові акції.

Хоча за останні три місяці кількість щоденних порушень зросла, йдеться в заяві, їхня зареєстрована кількість становить десяту частину від кількості, яку спостерігачі фіксували лише рік тому.

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«Ми не сприймемо і не ігноруватимемо постійні спроби Росії відмежуватися від конфлікту, за який вона несе одноосібну відповідальність. Ми не сприймемо зусилля Кремля зобразити Росію в якості безстороннього посередника. Російська агресія почала конфлікт, російська підтримка його розпалює і російське перешкоджання під час мирних переговорів не дозволяє його мирно вирішити», – стверджує Остріан заяві.

Вона також згадала про рейди проти «свідків Єгови» в окупованому Криму 11 березня та засудила утиски російською владою релігійних меншин, етнічних українців та кримських татар на півострові.

МЗС Росії не коментувало наразі цієї заяви.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.