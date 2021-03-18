На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий – ОТУ «Північ»

На Донбасі, поблизу населеного пункту Південне 18 березня через обстріли бойовиків з артилерійського озброєння та автоматичної зброї загинув український військовослужбовець, повідомляє у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, врятувати життя не вдалося», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на обстріл військові ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах пишуть, що то українська сторона обстріляла території довкола Південного, використовуючи буцімто міномети і гранатомети.

В останньому зведенні від штабу операції Об’єднаних сил станом на 7 годину ранку 18 березня повідомлялося, що обстрілів не було зафіксовано.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.