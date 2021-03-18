Штаб ООС підтверджує загибель військового і повідомляє про 6 обстрілів з боку бойовиків

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що російські гібридні сили з початку доби шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Штаб також підтверджує загибель військового біля Південного, про що сьогодні повідомлялося раніше.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойовики також стріляли біля Водяного і Богданівки.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах пишуть, що українська сторона обстріляла території довкола Південного та Горлівки. Бойовики угруповання «ЛНР» не пишуть про обстріли 18 березня захоплених ними територій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.