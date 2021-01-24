У Маріуполі ввімкнули сирени цивільної оборони. Так ушанували жертв обстрілу мікрорайону «Східний» у 2015 році

У місті Маріуполі Донецької області вшанували пам’ять жителів міста, які загинули 24 січня 2015 року внаслідок обстрілу, здійсненого російськими гібридними силами.

«24 січня в період з 9:10 до 9:20 з метою вшанування пам’яті жертв артилерійського обстрілу жителів МКР «Східний» в січні 2015 року, будуть ввімкнені сирени системи централізованого оповіщення населення мікрорайону «Східний», Лівобережного і Кальміуського районів міста. Жителів і гостей міста просимо зберігати спокій і продовжувати свої справи», – ішлося в повідомленні міськради Маріуполя.

Унаслідок серії обстрілів житлових кварталів Маріуполя з лівобережжя річки Кальміус уранці 24 січня 2015 року загинули 29 людей, поранень зазнали 92 жителі міста. Російські гібридні сили обстріляли тоді житловий мікрорайон «Східний» та блокпост Збройних сил України в селищі Виноградне. Перший обстріл відбувся близько 9:25 за київським часом. У зв’язку з загибеллю людей тодішній президент України Петро Порошенко оголосив 25 січня днем жалоби.