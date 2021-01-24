Бойовики на Донбасі здійснили 9 порушень за добу, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 23 січня російські гібридні сили дев’ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета», – ідеться в повідомленні. Також у штабі вказують на порушення поблизу Гнутова, Водяного на Приазов’ї, Авдіївки та Опитного.

Бойових втрат серед українських військових немає, інформує штаб.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 23 січня не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили у восьми випадках відкриття вогню по контрольованій бойовиками території, про наслідки цих дій в угрупованні не повідомляють.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.