Донбас – це Україна. Що люди Донбасу писали в соцмережах у День соборності

Живий ланцюг, величезні прапори, світлини з державною символікою і вірші про Україну – так на Донбасі святкували День Соборності.

102 роки тому, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. З того моменту фраза «Схід та Захід разом» – це не прості слова.

«Складною, бурхливою була і досі є доля України. Українцям і сьогодні доводиться відстоювати незалежність та соборність своєї країни. Ми вистоїмо, тимчасова окупація обов’язково закінчиться, а наш державний прапор буде піднято на всій території України!», – написали на своїй сторінці ультрас ФК «Зоря».

Луганські активні вболівальники згадали, як у квітні 2014 року на матчі з львівськими «Карпатами» скандували проукраїнські гасла. Стадіон «Авангард» знаходився за два кілометри від будівлі луганського СБУ, яка на той момент вже була захоплена угрупованням «ЛНР».



Сьогодні жителі окупованих територій отримали звісточки з вільної України. Волонтери випустили в небо прапор України на повітряних кульках, а також розкидали понад 10 тисяч вітальних листівок з видами Донецька. За інформацією організаторів, такий подарунок побачили жителі Калінінського, Куйбишівського та Ленінського районів.



«Сьогодні в День Соборності хочу нагадати, що Україна єдині! І жителі Криму та Донбасу, не дивлячись на майже сім років окупації, чекають повернення до рідної неньки. Не дивлячись на арешти, репресії, та терор роблять все щоб цей день пришвидшити. Зі святом, друзі! Ми єдині!», – написав волонтер Влад Іванов.



У самому центрі Бахмуту мешканці розгорнули величезний прапор України.



У Бахмуті з'явився свій флешмоб – #Бахмутський_край_обʼєднує_Україну

Донецький академічний обласний драматичний театр в Маріуполі зачитав поетичний шедевр Володимира Сосюри «Любіть Україну».

Це Авдіївка сьогодні. Тепер біля в’їзду в місто майорить оновлений 15-метровий синьо-жовтий стяг – символ свободи й незалежності.



А це вже в самому місті скаутська організації «Пласт» роздавала містянам синьо-жовті прапорці та вітальні листівки.



У Слов'янську утворили живий «ланцюг» єдності.



Торецьк не скорився, кажуть місцеві:

Творчий колектив «Донбас» з Краматорська жестовою мовою виконав жестовою мовою пісню «Україна – це ти».



Донецький обласний краєзнавчий музей також доєднався онлайн до «живого» ланцюга соборності.



Не залишилися осторонь і Центр Ветеранів АТО та їх сімей «Поруч»:



Учні Донецького обласного центру туризму та краєзнавства, який зараз розташований у Краматорську, привітали військових та всю Україну віршами про Батьківщину.



У Вугледарі до святкування приєдналися маленькі танцюючі козачата.



У Маріуполі у дитячих садках пройшли заняття «Єдина навіки країна».



Привітання Донбасу та й всій Україні від тих, хто сьогодні захищає цю державу.